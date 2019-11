Lexus apresenta o seu primeiro veículo totalmente eléctrico

Aperfeiçoamento constante da tecnologia híbrida, imagem de marca da Lexus, contribuiu para o nascimento do UX 300e. São cada vez mais as marcas que se rendem ao mercado eléctrico.

Desde 2005, ano do lançamento do RX 400h, que a Lexus tem aperfeiçoado e desenvolvido a tecnologia que levou ao lançamento do 1º veículo totalmente eléctrico, como primeiro passo para a estratégia global de electrificação da Lexus.

Comportamento, controlo e prazer de condução, fazem parte integrante das potencialidades do novo UX 300e, um carro do futuro, que tem muito para oferecer. Em particular, a tecnologia da Lexus Electrified permite o controlo integrado da motorização, direcção, suspensão e travões, realizando o potencial máximo da tecnologia de controlo do sistema electrificado de alta tensão. Com esta tecnologia, é possível controlar a motorização para fornecer a postura ideal do veículo de acordo com cada situação da estrada.

Os engenheiros da Lexus mantiveram intactos o design diferenciado e as características do crossover UX, concentrando-se nas oportunidades e vantagens de desempenho exclusivas dos veículos 100% eléctricos.

O motor de alto rendimento do UX 300e fornece um carácter de aceleração natural, mas rápido, e as baterias de alta capacidade, localizadas directamente por baixo do piso do habitáculo, oferecem um baixo centro de gravidade e uma autonomia prevista de condução EV de 400 km. Combinado com a mais recente tecnologia de conectividade, o UX 300e maximiza as vantagens dos veículos eléctricos, ao mesmo tempo que obtém desempenho e conveniência. O UX 300e está previsto entrar em comercialização na China e na Europa em 2020 e, no Japão no início de 2021.