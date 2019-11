Kia apresentou o seu novo SUV compacto

A Kia aproveitou o Salão Automóvel de Los Angeles para apresentar o seu novo SUV compacto a que chamou Seltos.

O objectivo da marca sul-coreana é competir num segmento onde Jeep Renegade e Honda HR-V dão cartas.

Depois de ter apresentado o Seltos para os mercados indiano e chinês a Kia aproveitou a presença no Salão Automóvel de Los Angeles para apresentar a versão global do Seltos. Ainda assim a versão agora apresentada tem características específicas para o mercado norte-americano onde o Seltos será oferecido ao todo em cinco configurações, desde a de entrada LX até a topo de linha SX.

No caso das variantes mais caras, a lista de equipamentos incluirá recursos como faróis de LED, rodas de liga-leve de 17 ou 18 polegadas, luzes traseiras de LED, sistema de entretenimento com tela de 10,25 polegadas, head-up display, câmara de 360 graus, tecto solar, iluminação ambiente multicolorida, bancos dianteiros climatizados e sistema de áudio da marca Bose.

Sob o capot, serão oferecidas duas opções de motorização: 2.0 aspirado de 148 cv e 1.6 turbo de 177 cv. A transmissão será automática do tipo CVT no primeiro propulsor e automatizado de dupla embraiagem e 7 velocidades no segundo. Tracção integral será oferecida como opcional. Para efeito de comparação, o Seltos asiático tem motores 1.5 aspirado de 115 cv, 1.4 TGDi de 140 cv e 1.5 CRDI diesel de 115 cv.

A produção será garantida pelas fábricas que a marca tem na Índia e na Coreia do Sul, mas há hipóteses de também o México de tornar mais um pólo produtivo, tendo em vista o abastecimento dos Estados Unidos.