Nissan GT-R50 passou a versão de produção

O elevado interesse manifestado por este protótipo de 720 cv de potência levou a marca a produzir o modelo. Quer um? A marca já está a aceitar reservas e pede um milhão de euros por cada um dos 50 carros que vai produzir.

Inicialmente, o Nissan GT-R50, que surgiu para comemorar os 50 anos da Italdesign e do primeiro GT-R, não era para passar de um protótipo funcional baseado na mais radical das versões do GT-R, a Nismo.

Mas suscitou tanto interesse que a marca decidiu produzir este modelo com um design único e mais 120 cv de potência (720 cv no total) que a Nismo regular. Vão sair construídos apenas 50 exemplares e cada uma deverá custar cerca de um milhão de euros. Valores que não impediram um já significativo número de depósitos para reservas, com os clientes a definirem as especificações dos seus GT-R50 by Italdesign.