Damon Motorcycles apresenta moto com co-piloto

Tecnologia deste, ainda, protótipo vai permitir que a moto evite ao máximo as colisões. Hypersport vai ser apresentada em Janeiro em Las Vegas, durante a Consumer Electronics Show (CES)

A Damon Motorcycles irá revelar na edição deste ano do Consumer Electronics Show (CES), a decorrer no início de janeiro, em Las Vegas, a Hypersport Pro, moto elétrica, equipada com tecnologia 4G, associado a um inovador sistema de segurança que consegue antecipar o risco de colisão. A tecnologia recorre a sensores e câmaras para monitorizar a estrada e os veículos em redor, podendo detetar a presença de mais de 60 veículos na rota, alertando o condutor através de sinais luminosos e vibrações para todas as situações de perigo iminente.

Entre as funcionalidades da nova mota da Damon, destaque ainda para a possibilidade de ajustar a posição de condução em andamento, a partir de botão que altera a posição do banco, do guiador e do pousa-pés.

A Hypersport será um dos destaques da feira de tecnologia em Los Angeles, onde ficaremos a conhecer todas as especificações técnicas do modelo.