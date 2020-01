A internet das coisas chegou à Renault

O Grupo Renault está a desenvolver uma solução que permite a comunicação interactiva, automática e segura, entre os automóveis e os objectos conectados em casa.

A OTODO, empresa especializada na conectividade de casas inteligentes, vai providenciar a ligação entre o automóvel e o domicílio do utilizador, dentro da filosofia da Internet of Things.

A Renault informa que este serviço vai estar disponível – a prazo – em todos os seus automóveis equipados com Easy Link, incluindo os novos Zoe, Clio e Captur.

Este serviço vai estar disponível, em 2020, depois de ter sido apresentado em Las Vegas, na CES, disse o produtor.

Com esta nova solução de conectividade, o Grupo Renault introduz a possibilidade do utilizador, com recurso a um smartphone, dar instruções para o automóvel, como preparar ou partilhar um itinerário. “Mas, sobretudo, os utilizadores vão poder controlar os seus utensílios domésticos conectados, directamente do painel de bordo do seu automóvel”, diz a marca francesa.

Dois cenários seleccionáveis

O sistema é configurável através de uma aplicação de smartphone, em que os utilizadores seleccionam os objectos conectados que querem incluir nos diversos cenários e as instruções associadas a cada um deles.

O cenário “Saída de Casa” coloca a casa a “dormir” (mudando o termóstato para o modo de poupança de energia, fechando os estores e desligando as luzes, por exemplo);

O cenário “Chegar a Casa” activa todos os sistemas, com os utilizadores a decidir quando são activados os cenários, em função da distância entre o seu automóvel e a casa.

Este sistema conectado é uma solução “all-in-one”. Os utilizadores apenas necessitam de dar o “ok” no ecrã táctil do seu automóvel para activar um dos cenários – o que vai enviar toda a informação relevante para os objectos conectados em casa, de forma automática e em simultâneo.