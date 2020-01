Brasil, o mercado de teste para o primeiro SUV da FIAT

A marca italiana escolheu o Brasil para lançar o seu primeiro SUV no mercado da América Latina. Na Europa a aposta deve continuar a passar pelo 500X. Modelo deve começar a ser vendido no segundo semestre do próximo ano.

A FIAT escolheu o mercado brasileiro para lançar o seu primeiro SUV. Naquele país sul-americano a marca tem modelos bem diferentes daqueles que vende na Europa.

O SUV da FIAT terá como base o citadino Argo, modelo que a marca vende exclusivamente no mercado latino-americano e que será construído a partir da plataforma MP1 usado pelo Argo, mas com modificações para ficar mais seguro. A estreia está prevista para Agosto de 2021.

Com as portas iguais às do Argo, o SUV da Fiat terá a mesma base do hatch, no entanto, na dianteira, o cofre do motor será inédito para o que o modelo tenha uma frente mais alta.

A suspensão traseira do SUV da Fiat será a mesma do Argo, inclusive os pontos de fixação serão idênticos. Já a dianteira, será exclusivo do Projecto 363 por conta da nova estrutura dianteira.

Além da plataforma MP1 evoluída, o SUV da Fiat terá aços especiais para dar resposta a requisitos de segurança mais rigorosos. A arquitectura e os aços serão usados nas novas gerações de Argo e Cronos e também em novos modelos da FCA.

Um dos motores que já está confirmado pela marca para equipar este modelo é o 1.0 Turbo FireFly de 130 cv que está ligado a uma caixa automática CVT. Mas este é o motor para a versão topo de gama. Nos modelos mais acessíveis o SUV da FIAT, que ainda não tem um nome oficial, será equipado com o motor 1.3 Firefly e terá a possibilidade de ser equipado com caixa manual ou automática CVT.