Novos desportivos da Porsche chegam na Primavera

A marca alemã volta a desafiar a adrenalina com o lançamento de dois desportivos de motor central: o novo 718 Cayman GTS 4.0 e o novo 718 Boxster GTS 4.0.

Estes Porsche 718 Cayman GTS 4.0 e 718 Boxster GTS 4.0 são alimentados pelo mesmo motor boxer de seis cilindros, com quatro litros e 400 cv de potência, o mesmo bloco utilizado nos 718 Spyder e 718 Cayman GT4. Equipados com caixa manual de seis velocidades e sistema de escape desportivo, conseguem uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos e uma velocidade máxima de 293 km/h.

O motor destes GTS acelera sem esforço até às 7.800 rpm e, com o sistema de escape desportivo oferecido de série, eleva ainda mais as vantagens do som do motor boxer de seis cilindros. Os modelos 718 GTS 4.0 adoptam o sistema de escape desportivo com duas saídas com filtro de partículas de gasolina integrado dos 718 Spyder e 718 Cayman GT4. Com o seu design, isto cria espaço para a secção traseira inferior em preto contrastante, especialmente desenvolvida para os modelos GTS.

Opcionalmente, a suspensão desportiva PASM baixa a carroçaria em apenas 10 milímetros. O equipamento de série inclui elementos orientados para a performance como o Porsche Stability Management (PSM) com um modo PSM Sport em separado, Pacote Sport Chrono incluindo a app Porsche Track Precision, Porsche Active Drivetrain Mounts (PADM) e Porsche Torque Vectoring (PTV) com autoblocante traseiro mecânico.

Estes desportivos de motor central estão equipados com jantes de 20” com acabamento em preto acetinado. Os pneus de elevada performance (235/35 ZR 20 à frente 265/35 ZR 20 atrás) envolvem o sistema de travagem, o qual possui discos de travão perfurados e pinças em vermelho. O Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) está disponível em opção.

Os detalhes contrastantes em preto reflectem o estatuto particularmente desportivo destes modelos GTS, aplicados no lábio do spoiler, nas entradas dar em preto do pára-choques dianteiro Sport Design, na cobertura dos faróis de nevoeiro dianteiros, nos farolins traseiros e no redesenhado pára-choques traseiro.

No interior, a Alcantara escura cria um ambiente elegante e desportivo. É utilizada nos centros dos Bancos Desportivos Plus, oferecidos de série, assim como no aro do volante, na consola central, na alavanca da caixa de velocidades e apoios de braço das portas. No 718 Cayman GTS 4.0, aplica-se nos pilares A e no revestimento interior do tejadilho.

O opcional Pacote interior GTS adiciona outra cor: a escolha aqui é entre Vermelho Carmim e Giz. Isto acentua o conta-rotações, os cintos de segurança, todas as costuras decorativas incluindo o logótipo GTS em relevo nos apoios de cabeça e o logótipo Porsche nos tapetes com rebordo em preto. Os frisos são em carbono.