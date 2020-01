Hyundai no Livro dos Records do Guiness

Um SUV Kauai eléctrico (vendido em Cabo Verde com a designação Kona e sem motor eléctrico) ultrapassou o record de altitude atingido por um veículo eléctrico.

A Hyundai garantiu lugar no Livro dos Recordes, com o seu Kauai Electric, o primeiro SUV 100% eléctrico, construído na Índia, a ser conduzido a uma altitude de 5.731metros,em Sawula Passno Tibete, quebrando confortavelmente o recorde anterior de 5.715,28 metros de altitude, atingidos por um carro eléctrico.

Depois desta importante conquista a marca afirmou que a "conquista alcançada pelo Hyundai Kauai Electric de entrar no GUINNESS WORLD RECORDS é um grande motivo de orgulho para todos nós e um grande feito para a HMI. O Kauai Electric originou uma Revolução Eléctrica ao desmistificar vários mitos acerca das viaturas eléctricas e a verdadeira expressão do espírito da Hyundai de estar sempre na vanguarda. Durante esta EMissão Impossível, o Kauai Electric provou o seu valor nos terrenos mais difíceis do mundo sem comprometer a sua performance."