Ariel vai apresentar um 'monstro' híbrido de 1800cv

Não passa de um protótipo… para já. Mas os britânicos da Ariel Motor Company acabam de confirmar a estreia do Hipercar, híbrido, radical, com quatro motores eléctricos alimentados por turbina.

Em Millbrook, Inglaterra, o “Low Carbon Vehicle Show” reúne anualmente, a cada mês de Setembro, as grandes novidades do sector automóvel na área das energias amigas do ambiente, não sendo palco privilegiado por fabricantes de superdesportivos…

Ainda assim, a Ariel Motor Company aposta neste evento como sendo o momento certo para apadrinhar a estreia do seu novo concept.

Assim, em Setembro, na edição deste ano da mostra britânica, a marca irá mesmo apresentar a versão mais recente do seu Hipercar, um superdesportivo radical, que dispõe de invulgar sistema propulsor desenvolvido em torno de uma turbina para alimentar conjunto de baterias de iões de lítio e motores eléctricos instalados nas rodas.

Segundo a Ariel, o modelo pode estar disponível na configuração de apenas duas rodas motrizes, com dois motores capazes de gerar 590 cv de potência. Ou com quatro motores, para sistema de tração integral e potência combinada de 1180 cv e mais de 1800 Nm de binário máximo!

Números impressionantes que permitem aos criadores do Atom anunciar para o seu novo modelo performances verdadeiramente balísticas: 0 a 100 km/h em 2,4 segundos e 0 a 200 km/h em menos de 7…