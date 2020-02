Hyundai revela primeiras imagens do novo i30

Este modelo que só vai ser apresentado em Março ficou mais apelativo e com uma imagem mais robusta pela actualização que sofreu no seu design.

A Hyundai revelou as primeiras imagens do novo i30, que só vai ter estreia mundial no Salão de Genebra em Março deste ano.

Segundo a marca, o modelo conta com actualizações ao nível do design como, por exemplo, o pára-choques traseiro redesenhado e os novos grupos ópticos em LED que lhe proporcionam uma aparência mais robusta e um visual mais apelativo.

O pára-choques dianteiro redesenhado e a nova grelha dianteira que conta com uma actualização no padrão são revelados, fornecendo assim uma aparência mais larga e uma postura mais acentuada ao novo i30. Estes elementos são complementados pelos novos grupos ópticos em LED integrados com as luzes de circulação diurna em LED que apresentam um formato em “V”, com o intuito de criar uma primeira impressão mais impactante.

Os restantes destaques do design do novo i30 serão revelados quando forem divulgadas mais imagens durante as próximas semanas. Estas irão incluir o novo pára-choques traseiro, grupos ópticos traseiros e o design das jantes em liga leve de 16’’, 17’’ e 18’’. O design interior foi, também, aprimorado com um novo cluster digital e um ecrã táctil de 10,25’’, entre outras actualizações.

A Hyundai vai lançar a versão N-Line na i30 Station Wagon, isto significa que a versão desportiva estará disponível, pela primeira vez, em todas as carroçarias da família i30.