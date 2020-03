BMW apresentou o 'concept' do i4, o seu novo carro eléctrico

A marca alemã não se deixou atrapalhar pelo cancelamento do Salão Automóvel de Genebra.

O Salão Automóvel de Genebra pode ter sido cancelado por medidas de prevenção contra o Covid-19 mas isso não impediu a BMW de partilhar o ‘concept’ do seu próximo carro eléctrico, o muito aguardado i4.

Além da imagem daquela que será a versão mais próxima da que chegará ao mercado, a BMW partilhou também alguns detalhes sobre este novo veículo cuja chegada está prevista para 2021. O BMW i4 terá uma bateria de 80kWh e um motor eléctrico com 390kW de potência, isto é, cerca de 530 cavalos, diz o The Verge.

Diz a marca alemã que este motor é tão potente quanto os seus motores de combustão V8, indicando que o BMW i4 é capaz de ir dos 0 aos 100km/h em apenas 4 segundos. No que diz respeito a autonomia da bateria, a empresa aponta para uma estimativa de 435km numa única carga.

O design do ‘concept’ está ao nível do que a BMW tem habituado, apresentando linhas de design elegantes e até um novo símbolo da marca com fundo transparente em vez de negro. Resta agora saber de que forma é que o design deste ‘concept’ se reflectirá na versão final do BMW i4.