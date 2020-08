BMW é a marca mais pesquisada no mundo

A BMW foi a marca de automóveis mais procurada na Internet entre Abril de 2019 e Maio de 2020, segundo estudo da Holts.

O fabricante britânico de consumíveis para a indústria automóvel, Holts, analisou o histórico dos dados do Google para cada país e o volume médio de pesquisas dos fabricantes mais conhecidos e importantes, nos últimos doze meses.

De acordo com este levantamento, a marca de Munique lidera o ranking das marcas automóveis mais pesquisadas através dos motores de busca daquela plataforma em 137 dos 172 países analisados.

No somatório de todos os conteúdos que geram procura online, desde fóruns, blogs, vídeos no YouTube, páginas de compra e venda de automóveis e acessórios, entre muitos outros, a Toyota é líder em 21 países, garantindo a 2ª posição na lista; a Mercedes-Benz, a marca mais pesquisada em 5 países, encerra o pódio. A Tesla ocupa a 4ª posição deste ranking, à frente da Chevrolet, que aparece em 5º lugar.

Limitando a pesquisa apenas ao mercado europeu, a BMW volta a aparecer como a marca que gerou mais procurada via Google em 40 países, à frente de Toyota que é o construtor mais pesquisado em apenas dois países europeus.

A Tesla completa o pódio na Europa, com o mesmo resultado do emblema japonês. Na 4ª posição deste ranking divulgado pelos britânicos da Holts aparece a Ferrari, a dominar as pesquisas num único mercado europeu, no Mónaco.

