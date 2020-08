Microlino 2.0, pequeno veículo urbano, já tem uma versão (quase) final

Já chegou a versão final do eléctrico Microlino 2.0. Os fabricantes estiveram empenhados nos últimos meses na total reestruturacção do chassis, suspensões e nos meios de transmissão, incluindo o motor e a bateria deste pequeno veículo eléctrico de vocação urbana.

O grupo, segundo um artigo do Motor24, também vai ter que fazer alguns ajustamentos no design do automóvel. Isto porque precisam de conseguir espaço na estrutura para incluir todas as partes exteriores do eléctrico. De entre as quais, os reflectores e os piscas.

A empresa recorreu a um bloco de resina para obter uma melhor percepção das mudanças que foram feitas no veículo desde o showcar realizado em Março.

Quando estiver finalizado, este modelo vai ser digitalizado. O scanner será usado como suporte para a construção dos primeiros moldes. Além disso, já se pode ver o modelo que a Microlino está a usar para testar a ergonomia do seu Microlino 2.0.





Produção deve arrancar já em 2021

É já no decorrer deste verão que a Microlino vai construir os primeiros protótipos. Nestes já estarão incluídos o novo chassis e os meios de transmissão devidamente actualizados. Mas antes disso, o grupo irá reavaliar todas as engenharias seleccionadas através dos dois modelos anteriormente referidos. Segundo a Microlino, os protótipos vão ser usados para testar tudo aquilo que foi construído ao longo dos últimos meses.

“Apesar das dificuldades inerentes ao COVID-19, estamos satisfeitos que o desenvolvimento do Microlino 2.0 esteja a tomar o rumo certo”, afirma fonte da empresa. O grupo planeia concluir toda a fase de construção ainda este ano e arrancar com a produção do eléctrico já em 2021.

Ex-gerente da Tesla no conselho consultivo da Microlino

Jochen Rudat, ex-director da Tesla Central Europe, é agora um dos elementos do conselho consultivo da Microlino. Em 2009, Rudat foi o primeiro empregado da Tesla na Suiça. Durante dez anos contribuiu para o crescimento da organização na Europa.

Na Microlino, o profissional será responsável por auxiliar a empresa na preparação do modelo de vendas directas ao consumidor. Além disso ajudará a desenvolver e aplicar os modelos de expansão da Microlino.

Confiantes nos conhecimentos que Jochen Rudat adquiriu ao longo do seu percurso na indústria automóvel, a Microlino acredita que vai ser vantajoso ter a sua experiência ao serviço da equipa.

O percurso profissional de Jochen Rudat

Rudat começou a lidar desde cedo com os automóveis devido ao percurso profissional dos seus pais. Mais tarde, estudou para fazer o seu próprio percurso nesta área e fez parte da história de marcas como BMW, Porsche e Tesla. Contudo, destaca a Tesla como “a experiência mais entusiasmante” da sua carreira. Actualmente está a preparar-se para integrar a equipa Microlino.

Jochen Rudat confessa ter ficado entusiasmado com o projecto Microlino logo aquando do seu lançamento. Contudo, só depois de assistir a mais alguns eventos da indústria automóvel onde a marca se fazia presente é que surgiu a ideia de trabalharem juntos.

O profissional vem de uma marca de carros eléctricos com uma vertente mais desportiva, para a Microlino que produz veículos eléctricos leves. Como encarou Jochen esta transição? Segundo o próprio, “de forma muito positiva”. Isto porque adora construir coisas novas. E “nesta fase da Microlino posso contribuir com a minha experiência em vendas e marketing”, explica.

Além disso Jochen Rudat está consciente que nem todos têm disponibilidade financeira para adquirir um Tesla. E nesse aspecto, confessa-se identificado com o facto de a Microlino estar a ampliar o acesso generalizado à mobilidade eléctrica. Do ponto de vista de Rudat, a Microlino foi pioneira ao trazer “sensualidade ao segmento dos carros eléctricos pequenos”, defende. Será essa a razão para todas as pessoas ficarem “imediatamente impressionadas” quando Jochen Rudat mostra a fotografia do Microlino 2.0?