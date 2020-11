Lotus. Próximo carro será elétrico, não híbrido como estava previsto

O SUV terá duas versões e 570 km de autonomia.

A Autocar está a avançar com a notícia de que a Lotus preferiu produzir um carro elétrico em vez de seguir com um veículo híbrido. O modelo em questão é o SUV conhecido atualmente como “Lambda” e que incluirá dois motores elétricos.

As informações que circulam atualmente dão conta que haverá duas versões do “Lambda” - uma com 600 e outra com 750 cavalos de potência - e que ambas terão uma autonomia a rondar os 570km.

A Lotus tem bons motivos para seguir pela via dos carros elétricos, com o seu desportivo Evija a ter vendido todas as 130 unidades produzidas.