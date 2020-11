BMW Definition CE 04: A scooter elétrica para a geração urbana

A BMW está mais empenhada do que nunca em oferecer uma experiência completa de mobilidade elétrica, apresentando diversas ideias para um futuro sem emissões, altamente conectado e capaz de servir todas as necessidades. A mais recente é a sua scooter Definition CE 04, com a qual a BMW Motorrad irá atacar o mercado elétrico das scooters, num modelo já bastante próximo do da versão de produção.

Eléctrica não apenas em quatro, mas também em duas rodas: com a BMW Motorrad Definition CE 04, a empresa está a mostrar o passo seguinte do desenvolvimento do estudo BMW Motorrad Concept Link 2017 na exposição interna #NEXTGen 2020.

Com propulsão eléctrica, design voltado para o futuro e soluções de conectividade inovadoras, o CE 04 pretende redefinir o segmento de scooters, integra todas as funcionalidades de conectividade que se esperaria de uma scooter eléctrica de 2020, tanto do ponto de vista de segurança e conforto.

Está incluído um ecrã de 10,25 polegadas (até aqui o maior do segmento de scooters) que permite ao condutor estar permanentemente informado sobre o que o rodeia.

Em destaque está o casaco com luzes integradas nas mangas e capuz (para maior visibilidade no trânsito) cujas cores podem ser alteradas de acordo com a vontade do condutor. Além disso, o bolso interior do casaco está equipado com carregamento por indução para abastecer a energia do smartphone.

A BMW ainda não avançou com informações de preço, lançamento ou especificações relacionadas com o motor eléctrico ou autonomia. É possível que a marca alemã adiante novos dados sobre esta scooter eléctrica nos próximos meses.