Audi participa no Dakar de 2022 com carro eléctrico

A marca alemã anunciou esta semana que vai abandonar o campeonato do mundo de Formula E, mas não vai deixar as competições automóveis e anunciou que na edição do Rally Dakar de 2022 vai estar presente com um modelo totalmente eléctrico.

A par com outras gigantes do mercado automóvel, a Audi tem apostado muito no campo dos desportos motorizados com recursos a veículos eléctricos. A sua presença na Fórmula E é importante e reforça a adopção desta tecnologia. Na continuação desta participação, a Audi anunciou agora uma mudança na sua aposta desportiva. A marca alemã conta estar na linha de partida do Dakar de 2022 com uma nova proposta. Irá desenvolver um novo protótipo eléctrico para este propósito. A marca quer testar as suas propostas nas condições mais extremas e encontra no rali Dakar fornecem-nos um laboratório de testes perfeito. O protótipo eléctrico será alimentado por uma bateria de alta tensão e pode ser carregado durante a condução. No que toca à Fórmula E, a Audi anunciou a sua saída desta competição já no final de 2021. Assim, irá focar-se nesta nova área agora anunciada e de onde espera retirar muito mais informação para aplicar nos seus carros de produção.

