Apple Car pode chegar em 2024

De acordo com a agência Reuters, a Apple planeia lançar o seu primeiro veículo de passageiros em 2024 com recurso à sua própria tecnologia, o que poderá fazer reduzir “radicalmente” os custos das baterias para EV. O projecto, já referido várias vezes pela tecnológica americana e com o nome de código Project Titan, parece estar agora a ver os seus esforços renovados, sendo que o desenvolvimento já terá começado em 2014.

O veículo vai incorporar tecnologia de condução autónoma e uma bateria com um design monocelular que permite aumentar a capacidade de cada célula individual, aumentando o espaço disponível em cada conjunto. Isto poderá permitir incluir mais conjuntos de baterias no mesmo espaço, resultando em maior autonomia. A Apple também estará a desenvolver uma nova mistura química para as suas baterias recorrendo ao LFP (Fosfato de Lítio e Ferro), o que pode evitar o sobreaquecimento das células, com todas as vantagens que isso implica em termos de segurança. Durante este ano veio a público que a Tesla está a considerar mudar também para este tipo de bateria, reduzindo a utilização de cobalto com o objectivo de reduzir os custos e aumentar o nível de segurança. Tal como os outros produtos de electrónica de consumo da Apple, também a produção do Apple Car deverá ser entregue a um fabricante parceiro. 2024 é a meta, mas as fontes da Reuters admitem um atraso até 2025 devido à inesperada situação pandémica. O projecto está entregue a Doug Field, um antigo engenheiro de hardware da Apple que a empresa foi recontratar à Tesla em 2018.

