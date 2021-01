SSC Tatuara a quase 500 km/h

A companhia americana de tuning está a preparar-se para repetir a tentativa de bater o recorde de velocidade terrestre superior a 480 km/h- e está apenas 27km/h fora da marca.

Há alguns meses atrás, os afinadores americanos SSC provocaram um ultraje por alegadamente falsificar a velocidade do seu hipercarro Tuatara durante a sua tentativa de quebrar o recorde de velocidade de terra dos carros de produção.

Agora, a empresa está de volta e ainda está concentrada em passar a barreira dos 480km/h. Os engenheiros da empresa estão actualmente a trabalhar na junção de um sistema de cronometragem mais preciso, utilizando equipamento da Garmin, Racelogic e da International Mile Racing Association.

A Tuatara estabeleceu uma velocidade média nos dois sentidos de 455,28 km/h durante as suas corridas preliminares - e, a essa velocidade, já bateu o recorde oficial de "carro de produção mais rápido" de 447,24km/h, que foi estabelecido pelo Koenigsegg Agera RS em 2017. Mas, o Bugatti Chiron SuperSport teve recentemente tentativa de alcançar a glória, fixando uma velocidade de 490,48km/h.

No entanto, este último recorde está rodeado pela sua própria nuvem de controvérsia pois, para ser oficialmente reconhecido como um recorde mundial, a velocidade máxima do carro tem de ser uma média de duas corridas no mesmo pedaço de asfalto. No entanto, a velocidade do Chiron só foi registada numa direcção, pelo que o recorde continua sem ser batido.