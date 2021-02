Ford transforma Mondeo num SUV

Mondeo tem vindo a registar quebras de vendas a nível mundial e a Ford vai aproveitar para o rejuvenescer, transformando-o num SUV eléctrico

A Ford está a planear uma revisão radical do Mondeo que verá o modelo de longa data passar de um sedan tradicional para um crossover mais contemporâneo concebido para apelar a um leque mais vasto de clientes.

Os primeiros protótipos do recém-chegado foram vistos pela primeira vez em testes de desenvolvimento nos EUA, antes de um lançamento antecipado em 2022.

O Mondeo - originalmente revelado em 1992 - foi um dos automóveis que ajudou a transformar a Ford no sucesso comercial que é hoje. E agora, quase 30 anos após a sua introdução, a Ford parece disposta a apostar na sua transformação.

A ajudar na decisão dos executivos da Ford estão os números das vendas deste modelo. Se em 2002, quando foi lançado, a Ford vendeu mais de 86000 Mondeo, em 2020 apenas 2400 foram vendidos.

Este novo modelo é especialmente apontado ao mercado europeu. Este Mondeo mais “radical” será feito com base na plataforma C2, a mesma utilizada no Focus, contará com motores Diesel e a gasolina (incluindo uma versão “mild hybrid” de 48V). O modelo estreará um 1.5 de três cilindros turbo a gasolina Ecoboost com sistema “mild hybrid”.