Stellantis dedica-se a novos modelos Alfa Romeo, DS e Lancia

O novo consórcio já está a trabalhar na sua geração de veículos premium.

O recém-criado 4º maior grupo automóvel do mundo começa a ser notícia regular entre os meios da especialidade.

Depois de ter anunciado pretender tornar a Lancia numa marca premium, aquele consórcio já está a trabalhar em novos para a Alfa Romeo, DS e, claro, Lancia, três das 14 marcas que integram o grupo.

"Estamos a trabalhar com os nossos colegas italianos em módulos premium específicos, motorizações e recursos para diferenciar a Alfa Romeo, DS e Lancia das marcas convencionais”, afirmou Marion David, director de produto da DS, ao portal Auto News Europe.

No caso da DS, a estratégia continua a ser o lançamento de um novo modelo por ano até 2023, altura em que vai concentrar-se nas sinergias que a FCA e PSA pretendem concretizar com parte da fusão. Ora isto poderá significar que mesmo com a fusão dos grupo PSA e com a FCA só daqui a três ou quatro anos vai chegar ao mercado a próxima geração de veículos premium da Stellantis.

Outra novidade anunciada no referido portal é a confirmação de que a Alfa Romeo vai ter outro crossover, num segmento situado entre o Stelvio e o Tonale. Este modelo cujo lançamento está previsto para o final de 2021, deverá contar com um bloco turbo de 1.3 litros com 130 e 180 cv de potência, as mesmas motorizações que equipam o Jeep Renegade. Não está descartada a hipótese do Tonale poder vir a contar depois com um propulsor híbrido plug-in com 190 e 240 cv, e uma autonomia 100% eléctrica de pouco mais que 40 quilómetros (ciclo WLTP).

De recordar que a Stellantis é um grupo automotivo franco-italo-americano baseado nos Países Baixos, formado a partir da união da construtora italo-americana FIAT Chrysler Automobiles com a montadora francesa PSA Group, após a conclusão de um acordo de fusão 50-50.

O grupo reúne 14 marcas: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall (que é o nome da Opel no Reino Unido).

O nome Stellantis é usado exclusivamente como uma marca corporativa, enquanto os nomes e logotipos das marcas constituintes do grupo permanecem inalterados.