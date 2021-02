Porsche de Maradona vai a leilão

Porsche 911 que pertenceu a Diego Maradona na década de 90 vai ser vendido em leilão entre os dias 3 e 10 do próximo mês de Março.

Trata-se de um especialíssimo Carrera 2 Cabriolet da geração 964, adquirido por ‘El Pibe’ em 1992, no arranque daquela que seria a última temporada do craque no futebol europeu, ao serviço do Sevilha.

De acordo com a leiloeira, este mesmo desportivo com que Maradona foi mandado parar pela polícia espanhola quando passou um sinal vermelho a mais de 180 km/h, tem um valor estimado de venda entre os 150 e os 200 mil euros, embora grande parte do espólio do ‘eterno 10’ tenha valorizado desde a sua morte em Novembro.

O Carrera 2 Convertible é um de apenas 1200 produzidos com ‘kit’ estético do Turbo, com o boxer de 3,6 litros de 250 cv de potência. E era frequentemente avistado pelos fãs no trajecto diário para os treinos.

A passagem de Maradona por Sevilha, no entanto, foi de curta duração e o craque abandonou Sevilha em Junho de 1993 com o seu Porsche a ser vendido a um colecionador de Maiorca, que o conservou durante duas décadas. Nos últimos anos, o modelo integrou várias outras coleções em França. O último dono, comprou-o em 2016, para o colocar agora à venda em ótimo estado de conservação.