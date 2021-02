Depois do 5 a Renault quer agora recuperar a 4L

Para além do R5, a Renault está apostada em recuperar outro ícone seu, como um veículo elétrico, o R4.

A Reuters não acrescenta mais dados sobre os modelos, mas é de admitir que o 4L, à semelhança do R5, recorra à plataforma CMF-B-EV da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi e que será utilizada em primeiro lugar na versão de produção do crossover Megane eVision.

Para já, ainda não há um vislumbre oficial de como esta reinterpretação do ícone poderá aparentar, dado que ainda não existe publicamente um concept. Contudo, algumas ideias do que poderá ser a nova 4L já surgiram na internet.

Do lado da Renault, não há comentários, todavia, olhando para o trabalho feito pela Renault Design e Renault Classic com o “Renault 4L e-Plein Air” pode supor-se que a ideia de um 4L elétrico já andaria no ar.

Este concept de 2019 é uma interpretação contemporânea do mítico Renault 4L na sua versão descapotável “Plein Air” dos anos 60, só que adaptada às exigências atuais, tendo propulsão elétrica.