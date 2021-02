Histórico: Mercedes-Benz produz 50 milhões de automóveis de passageiros

Construtora automóvel alemã atingiu marca histórica.

O novo Mercedes-Maybach Classe S é o topo do luxo no que se refere aos carros produzidos pela marca alemã. E foi com este modelo que a Mercedes-Benz atingiu a marca histórica de 50 milhões de automóveis produzidos ao longo da sua história.

O carro 50 milhões foi produzido na linha de montagem na fábrica de Sindelfingen, na Alemanha.

A limousine de luxo, que é produzida em conjunto com o Classe S e a sua versão longa, na unidade de produção de alta tecnologia inaugurada em Setembro de 2020, sendo a mais moderna unidade de produção de automóveis da marca, estabelece recorde produção verdadeiramente histórico.