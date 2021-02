Aston Martin vai electrificar quase todos os seus modelos

Até 2030 a construtora inglesa planeia ter electrificado 90% dos seus modelos e o primeiro a avançar para a electrificação é o SUV DBX que vai passar a ter um motor híbrido plug-in

O Director Executivo da marca, Tobias Moers, declarou que a Aston Martin irá lançar o seu primeiro carro totalmente eléctrico por volta de 2025.

"A condução eléctrica faz parte da nossa viagem e do nosso plano de produtos para o futuro. Devemos conseguir algo até meados da década - isto é, o estádio da bola. É esse o período de tempo e penso que é crucial. Restabelecemos a engenharia na empresa a um nível diferente e temos muitas possibilidades em mente. Temos finalmente de o fazer, temos finalmente de o alinhar, mas temos uma ambição clara para 2030".

O SUV DBX da empresa vai iniciar esta mudança como parte do plano de negócios de transformação 'Project Horizon' da Aston e será lançado "antes de 2024", de acordo com Moers, enquanto que o trem de força do supercarros da marca Valhalla, de motor intermédio, está a ser revisto.

No ano passado, a Aston Martin reforçou a sua relação com a Mercedes à medida que a marca alemã aumentava a sua participação no fabricante britânico de automóveis de luxo para 20 por cento, dando à Aston acesso à tecnologia de automóveis eléctricos da Mercedes, incluindo motores eléctricos da próxima geração e tecnologia de baterias. "O PHEV DBX será antes de 2024, mas temos de fazer a adaptação de todas as transferências de tecnologia da Mercedes, e isso precisa de tempo - mas em 2023 vamos ter isso connosco", disse Moers.