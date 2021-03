Novo Mercedes AMG GT 73 tem mais de 800 cv

Marca alemã decidiu divulgar as primeiras imagens da futura motorização topo de gama na família AMG GT, o Mercedes-AMG GT 73.

A Mercedes ao apresentar este novo modelo deixou o alerta para as várias especificidades que fazem desta proposta, mais que um GT 63. A começar, desde logo, pelas novas condutas de entrada de ar centrais, conjugadas com outras, laterais, com ripas já não horizontais, mas ligeiramente perpendiculares.

Ainda segundo as fotos agora divulgadas, o Mercedes-AMG GT 73 parece estrear, igualmente, umas novas jantes em liga leve, com a confirmação quanto ao modelo a surgir através de uma placa na lateral, junto à cava da roda dianteira, onde pode ler-se, ao invés do “tradicional” ‘V8 Biturbo 4Matic+’, um ainda mais especial ‘V8 Biturbo E Performance’.

De resto e embora a marca da estrela se recuse a revelar quaisquer dados sobre este novo modelo, os rumores apontam para que ostente, debaixo do capot dianteiro, um sistema de propulsão híbrido plug-in, traduzido num V8 4.0 litros a gasolina, acompanhado de um motor elétrico e de uma bateria ultra-leve. Tudo isto, para garantir uma potência total que, em princípio, deverá ultrapassar os 800 cv.