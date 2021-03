FIAT poderá lançar novo Panda já em 2022

O actual FIAT Panda tem sofrido várias atualizações ao longo dos anos e apesar da sua já longa folha de serviço, o histórico modelo da FIAT continua a ter um desempenho comercial exemplar no mercado europeu, ocupando uma posição de destaque com o seu meio-irmão 500.

Ainda assim, começam a surgir os primeiros rumores de que o seu substituto poderá chegar já em 2022 e que adotará um design em grande parte inspirado no do concept Centoventi. Deverá também partilhar a plataforma com o Novo 500, bem como a sua motorização elétrica.

A confirmar-se, o novo Panda poderá mesmo assumir-se como o primeiro modelo da marca italiana a ser apresentado pela nova Stellantis. O Panda deverá continuar a posicionar-se na gama ligeiramente abaixo do 500.

Mas o novo Panda será um corte radical com os modelos anteriores. Ao que tudo indica, há a possibilidade de o concept Centoventi substituir não só o Panda como também o Punto. Ou seja, com um carro a marca italiana quer subsituir dois modelos e isso obrigará o Panda a modificar-se, a crescer e a, provavelmente, perder as características de citadino compacto que sempre teve.