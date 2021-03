Hyundai introduz Kauai na gama N

A Hyundai Motor acaba de revelar um primeiro vislumbre do novo Kauai N, a linha de alta performance da marca.

Pela primeira vez, a divisão Hyundai N e o Hyundai Design Center trabalharam em conjunto para desenvolver um SUV, criando um produto que representa uma presença poderosa aliada ao prazer de condução. Este novo modelo combina o design moderno do Hyundai Kauai, recentemente lançado, com a linguagem ousada e dinâmica dos modelos N.

A dianteira é dominada por grandes entradas de ar, desportivas e emblemáticas, e a nova assinatura de luz confere ao mais recente modelo de alta performance da Hyundai uma aparência mais agressiva e robusta.

O novo Hyundai Kauai N Line recebe para-choques dianteiro e traseiro (com um enorme difusor) específicos que acentuam a sua desportividade/agressividade visual.

As proteções à volta dos arcos das rodas passam a ser pintadas da cor da carroçaria e as jantes de 18″ são específicas. No interior também há a destacar uma combinação cromática exclusiva, revestimentos específicos, pedais metalizados, costuras de cor vermelha, e a presença do “N” no manípulo da caixa de velocidades e nos bancos desportivos.

Fica por saber é se o N Line é mais do que aparência, ou seja, se vem também com um acerto específico para a suspensão, como acontece no i30 N Line. A única diferença anunciada reside no acerto da direção do N Line, mas apenas e só quando associado ao mais potente 1.6 T-GDI 4WD.