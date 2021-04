Toyota mostra os caminhos do (seu) futuro

Uma nova plataforma projetada para veículos elétricos e desenvolvida em parceria com a Subaru abre a porta a novos sonhos.

O Toyota bZ4X Concept é apenas a base para projectos futuros 100% elétricos e foi desenvolvido pela Toyota Motor Corporation em parceria com a Subaru Corporation, valendo-se das competências e experiências específicas de cada empresa.

As vendas da versão de produção devem começar em meados de 2022.

O Toyota bZ4X Concept foi concebido sobre a nova plataforma modular e-TNGA, desenvolvida especificamente para veículos elétricos. Uma longa distância entre eixos e projecções curtas ajudam a criar um habitáculo notavelmente espaçoso e aberto. Na verdade, o espaço nos bancos traseiros para as pernas é semelhante ao de um grande modelo de segmento D.

O sistema de tração integral, fornecido por motores elétricos nos eixos dianteiro e traseiro, foi desenvolvido em conjunto com a Subaru. A herança e a profunda experiência da Toyota e da Subaru foram combinadas para oferecer uma superior capacidade de tração às quatro rodas, que diferencia o Toyota bZ4X Concept no seu segmento.

O sistema oferece ao Toyota bZ4X Concept capacidade genuína “fora de estrada”, que também oferece segurança adicional e tranquilidade aos condutores em todas as condições de estrada.

O novo Toyota bZ4X Concept é o mais recente marco na jornada da Toyota para atingir zero emissões, que começou há mais de 20 anos com o lançamento do Prius original, o primeiro carro eletrificado com a tecnologia híbrida de produção em série do mundo. Desde essa época, a Toyota tem expandido de forma consistente os limites da eletrificação de veículos, alcançando uma eficiência cada vez maior da sua tecnologia híbrida e percebendo as novas oportunidades de eletrificação com o desenvolvimento de veículos híbridos plug-in e elétricos com pilha de combustível a hidrogénio.