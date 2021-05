Lancia 037 regressa à vida. Só que já não é Lancia

Modelo mítico do mundo dos rallies foi o último dos carros de tracção a duas rodas da marca italiana a conseguir vencer um campeonato do mundo

Construído com um único propósito, competir no Campeonato do Mundo de Ralis, na categoria de Grupo B. Com a ajuda da Abarth no seu desenvolvimento, com o código SE037, o projecto iniciou-se em 1980, mal as regulamentações entraram no activo, de modo a substituir o Lancia Stratos que competiu no Grupo 4. Para além da Abarth, também a Dallara e a Pininfarina, participaram no projecto.

E agora o 037 está de volta. Mas já não é Lancia. É Kimera.

A Kimera Automobili é uma empresa italiana especializada no restauro de clássicos de rally que neste momento está com um projecto muito aguardado: o lançamento de uma nova versão do Lancia 037 que pretende homenagear o modelo original, o último carro 2WD a ganhar um título do WRC.

O novo superdesportivo dá pelo nome Kimera EVO37 e está a ser desenvolvido de raiz embora se mantenha fiel ao design e à engenharia do 037 original. Para isso, a empresa contratou engenheiros que trabalharam para a Lancia que colaboram na recriação moderna do carro histórico.

Equipado com um bloco de 2,0 litros, a debitar cerca de 550 cv, tudo indica que o EVO37 vá receber um compressor com auxílio elétrico em vez de uma correia tradicional, enquanto a caixa de engrenagens poderá ser manual ou sequencial, responsável por enviar toda a energia para o eixo traseiro, embora também existam versões com tração às quatro rodas.

A produção vai ser limitada a 37 exemplares com preços a rondarem o meio milhão de euros. O lançamento está agendado para o próximo dia 22 de maio. Quando todas as unidades estiverem esgotadas a Kimera Automobili avança para o lançamento da versão 'Integrale'.