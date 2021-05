Huawei lança PHEV com 180 km de autonomia em modo elétrico

​A guerra entre os gigantes das telecomunicações está a passar para o campo da mobilidade. Depois da Xiaomi, é a vez da Huawei avançar para o universo das duas rodas.

A marca chinesa, em parceria com a fabricante de automóveis SERES, apresentou, na 19ª Exposição Internacional da Indústria Automóvel de Xangai, o seu primeiro SUV coupé electrificado – o Seres SF5, um Plug-in híbrido que estará à venda nas lojas da Huawei, na China, a partir de agora.

A potência combinada é cerca de 550 cv (410 kW), o que garante uma aceleração de 0-100 km/h em 4,68 segundos.

O modelo oferece um alcance de 180 km em modo 100% eléctrico para satisfazer as necessidades dos viajantes que se deslocam diariamente na cidade e uma autonomia de mais de 1.000 km com a combinação de todas as tecnologias.

“Este anúncio estabelece um precedente tanto para a indústria de eletrónica de consumo como para a nova indústria de veículos a energia eléctrica”, sublinha Richard Yu, CEO do Consumer Business Group Huawei.

“No futuro, não só iremos fornecer soluções para veículos inteligentes para ajudar os parceiros a construir melhores automóveis, como também os iremos ajudar a vender essas viaturas através da nossa rede retalhista em toda a China”, acrescenta Richard Yu.