Opel vai 'ressuscitar' o Manta

O nome é Manta - Opel Manta. Lançado há mais de 50 anos com um motor a gasolina de quatro cilindros, hoje o Manta está de novo na sua melhor forma, como o primeiro MOD eléctrico na história da marca alemã.

O novo Opel Manta GSe ElektroMOD combina o melhor de dois mundos: o aspecto clássico de um ícone de estilo juntamente com tecnologia de ponta para uma automobilística sustentável. Porque o novo Manta é à prova de futuro: eléctrico, sem emissões e cheio de emoções.

"O Manta GSe demonstra de forma impressionante o entusiasmo com que construímos carros na Opel. Combina a nossa grande tradição Opel com o compromisso actual de mobilidade sem emissões para um futuro muito desejável e sustentável. A Opel já é eléctrica com muitos modelos - e agora o lendário Manta também o é", diz o Director Executivo da Opel Michael Lohscheller.

O Opel Manta GSe ElektroMOD reflecte o fascínio de uma crescente comunidade de fãs que transforma carros clássicos como o Manta nos chamados RestoMods com tecnologias modernas e novo design. O Manta puramente eléctrico a bateria é tão desportivo como um Opel GSe genuíno e exibe orgulhosamente as suas ambições no seu nome - ElektroMOD. MOD significa mudança, para MODificações técnicas e estilísticas, bem como para um estilo de vida sustentável MODern.

É por isso que o motor de quatro cilindros sob o capô preto Opel-icónico dá lugar a um motor eléctrico com 108 kW/147 cv. O "e" em GSe representa agora a electrificação. Isto torna o novo GSe no Manta mais potente alguma vez construído pela Opel. Em 1974 e 1975, o Manta GT/E foi o primeiro modelo de casa de força da primeira geração com 77 kW/105 cv. O Manta 2021 eléctrico fornece um torque máximo de 255 Nm. Agora o condutor tem a opção de mudar manualmente a caixa de quatro velocidades original ou simplesmente engrenar a quarta velocidade e depois conduzir automaticamente; a potência é sempre transmitida para as rodas traseiras. O Manta permanece assim um carro desportivo clássico - com um sistema de transmissão inovador e modernizado.

A bateria de iões de lítio tem uma capacidade de 31 kWh, permitindo um alcance médio de cerca de 200 quilómetros. Tal como com a produção Opel Corsa-e e Opel Mokka-e, o Manta GSe também pode recuperar energia de travagem e armazená-la na bateria. O carregamento regular tem lugar através de um carregador de bordo de 9,0 kW para carregamento AC monofásico e trifásico. Isto significa que leva pouco menos de quatro horas para carregar completamente a bateria Manta.

Visualmente, o Manta GSe apresenta a nova face Opel.

A pintura amarela de néon combina com a recentemente actualizada Opel CI e emoldura o capô preto com assinatura num contraste vibrante. As rodas de 17 polegadas de liga leve da Ronal, com pneus 195/40 R17 à frente e 205/40 R17 atrás, são agora concebidas especialmente. O porta-bagagens exibe orgulhosamente "Manta" no novo e moderno guião da Opel. Os pára-lamas cromados do original desapareceram - como acontecia na altura com muitos carros de afinação e de corrida da Irmscher and Co.

O interior apresenta a mais recente tecnologia digital Opel. Os instrumentos redondos clássicos são parte do passado. Em vez disso, o condutor olha agora para um amplo painel. Os dois ecrãs panorâmicos integrados, orientados para o condutor, de 12 e 10 polegadas, mostram informações importantes sobre o automóvel, tais como o estado da carga e o alcance. A música vem através de uma caixa Bluetooth da lendária marca de amplificadores Marshall - um clássico moderno num clássico moderno.

Os bancos desportivos com a sua linha de decoração amarela central foram em tempos desenvolvidos para o Opel ADAM S. Oferecem agora um nível de conforto e apoio lateral muito superior ao do Manta original. O condutor fica atrás de um volante Petri de três raios reelaborado pela Opel. O estilo dos anos setenta foi mantido e o marcador amarelo na posição das 12 horas traz outro toque desportivo. Além disso, as superfícies no cockpit e os painéis das portas são agora cinzentos mate, o que combina perfeitamente com os outros elementos de cor amarela e preta do neo-clássico. O tecto do habitáculo é forrado com fino Alcantara e completa o ambiente elegante do novo Opel Manta GSe ElektroMOD.