Este é o carro mais caro do mundo

Chama-se Rolls Royce Boat Tail, tem produção limitada a apenas três unidades e custa 23 milhões de euros, superando o Bugatti La Voiture Noire de 15 milhões. Já estão todos vendidos.

No regresso oficial da marca britânica de luxo às operações de desenho de carroçarias à medida, o Rolls-Royce Boat Tail eleva a fasquia da exclusividade automóvel.

Baseado no Sweptail de 2017 o Boat Tail inspira-se no estilo dos iates de corrida de um mastro J-Class, com pequenas derivações no design, de acordo com as exigências dos três proprietários, que participaram activamente na produção das únicas versões disponíveis.

O projeto demorou quatro anos a ficar concluído; 18 meses só para o desenho.

Cada Boat Tail mede 5,8 metros de comprimento, usa uma versão modificada da arquitetura em alumínio do Phantom, de que herda também o V12 6.75 biturbo com 571 cv e 900 Nm. Tudo o resto é produzido à medida, desde a grelha Pantheon com luzes diurnas horizontais em vez tradicionais faróis redondos, à traseira em madeira Caleidolegno ao estilo náutico.

Esta espécie de “deck” tem um sistema hidráulico, com cinco motores, que permite abrir o compartimento bipartido com um simples toque de um botão. Num dos lados estão arrumados um frigorifico, com duas garrafas de champagne vintage Armand de Brignac (cada garrafa pode ultrapassar os 600 dólares), copos e talheres gravados; no outro espaço, mesas rotativas e dois bancos da Promemoria. O espaço fica completo com a instalação de um chapéu de sol numa peça dedicada ao centro da estrutura.