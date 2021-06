Land Rover avança para o hidrogénio

A Jaguar Land Rover (JLR) anunciou esta terça-feira que está a trabalhar num protótipo de veículo eléctrico com pilha de combustível de hidrogénio, com testes programados para começar ainda este ano. Depois da Toyota, Hyundai, Renault, Peugeot e outros fabricantes, também a empresa britânica se junta a esta tecnologia, mostrando que as notícias sobre a morte do hidrogénio eram claramente exageradas.

O veículo será baseado na nova versão do Land Rover Defender e faz parte da tentativa mais ampla da JLR de atingir a meta de zero emissões até o ano de 2036. Os testes vão concentrar-se em áreas como consumo de combustível e performance off-road. A Jaguar Land Rover - que é propriedade da Tata Motors - descreveu os veículos eléctricos com pilha de combustível como “complementares aos veículos elétricos a bateria ... na jornada para emissões líquidas zero do veículo”. “Os veículos movidos a hidrogénio fornecem alta densidade de energia e rápido reabastecimento, e perda mínima de alcance em baixas temperaturas, tornando a tecnologia ideal para veículos maiores e de longo alcance ou aqueles operados em ambientes quentes ou frios”, acrescentou a empresa.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.