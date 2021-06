Alfa Romeo GTV: o regresso

Segundo a revista inglesa Autocar a marca do grupo Stellantis está a estudar a considerar um plano ambicioso para o novo GTV. O modelo de alto desempenho poderá evoluir para um coupe elétrico de quatro portas, rivalizando com os demais concorrentes do segmento.

Sendo assim, significa um afastamento radical do GTV original de duas portas, que teve sua produção encerrada em 2004. Originalmente, o modelo mais potente contava debaixo do capô com um motor V6 de 3.2 litros, capaz de entregar 240 cv e 289 Nm, surgindo acoplado a uma transmissão manual de 6 velocidades. A velocidade máxima atingia os 255 km/hora, sendo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 6.3 segundos.

No entanto, estão a ser consideradas outras opções para o desportivo, que podem passar por um coupe de duas portas mais convencional, porém com um desenho de inspiração retro. Também estão sendo analisadas motorizações que poderão passar por tecnologias híbrida plug-in, ou mesmo totalmente eléctrica para fazer frente ao Tesla Model 3 e ao BMW i4.

O lançamento do Alfa Romeo GTV faz parte da ambiciosa estratégia da marca para renovar completamente a sua linha até 2025. A renovação deverá passar também pelo lançamento de novas gerações de modelos já existentes. O plano prevê ainda novas propostas baseadas em plataformas eletrificadas compartilhadas com outras marcas do grupo Stellantis.