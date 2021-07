Novo Opel Astra traz nova energia com irreverência

Emblemático modelo alemão passa a usar a mesma plataforma do Peugeot 308 e propõe motorizações electrificadas.

A Opel revelou a nova geração do modelo Astra. A história de sucesso do ‘bestseller’ da Opel começou há 30 anos, como descendente do emblemático Kadett. Com o novo Astra, que entra agora na sexta geração, o fabricante alemão inicia um novo capítulo: pela primeira vez, o modelo familiar compacto está disponível com motorização electrificada.

Na configuração híbrida plug-in, o novo Astra estará disponível em dois níveis de ‘performance’. Além destas, a gama será composta de versões com motores a gasolina e diesel altamente eficientes, em combinação com caixas manuais de seis velocidades, optimizadas ao nível do atrito dos elementos internos, e transmissões automáticas de oito velocidades.

O novo Astra estará disponível desde o início da sua comercialização com uma potente motorização eletrificada, híbrida 'plug-in', bem como motores a gasolina e diesel altamente eficientes. O Astra surge numa versão electrificada pela primeira vez na história da marca. O leque de potências varia entre 110 cv e 130 cv nas variantes a gasolina e diesel e pode chegar aos 225 cv na versão híbrida 'plug-in' de topo. Os propulsores a gasolina e diesel têm acoplada de série transmissão manual de seis velocidades, com uma transmissão automática de oito velocidades (eletrificada nos híbridos 'plug-in') a estar disponível como opcional nos motores mais potentes.

A Opel abrirá as encomendas para o novo Astra no próximo outono. A entrega das primeiras unidades está marcada para o início do próximo ano.

O novo Opel Astra é, igualmente, uma declaração de ‘design’ para a marca: dinâmico como nunca, com linhas puras e bem definidas, sem elementos supérfluos e com a nova identidade da marca, a frente Opel Vizor. Com a nova geração do seu ‘compacto’, a Opel mostra que o Astra está pronto para definir uma nova era. A nova geração foi concebida e desenvolvida na sede da Opel em Rüsselsheim, onde a produção terá início este outono.