Porsche vai lançar modelo em edição 'limitadíssima'

Empresa alemã vai produzir apenas 40 carros do modelo Gemballa Marsien. E não é eléctrico.

Inspirado no Porsche 959 que venceu o Rally Dakar em 1986, o Gemballa Marsien é, segundo a marca, "um dos 911 mais ousados de todos os tempos".

Sob o capot, o Marsien conta com uma unidade desenvolvida pela RUF (especializada na modificação de motores Porsche). Trata-se de um motor boxer de seis cilindros biturbo capaz de debitar 750 cv, estando ainda disponível um outro acerto na transmissão de dupla embraiagem da Porsche e na resposta dos turbos que colocam a potência final nos 830cv.

Para a escolha da suspensão, um importante componente num automóvel com ambições de todo-o-terreno como é o caso deste Marsien, Marc Philipp Gemballa juntou-se aos alemães da KW Automotive. Estes modificaram por completo a base do 992 Turbo S e equiparam o Marsien de uma solução feita à medida, a qual inclui uma suspensão dianteira de triângulos sobrepostos com amortecedor de veio sólido, e amortecedores ativos inteligentes cuja carga pode ser regulada consoante circule em estrada ou fora dela. Com um toque num botão a altura ao solo crescer 25 cm.

No interior, o Marsien revela a combinação das suas facetas luxuosa e desportiva, com a combinação de materiais como a pele, a alcântara e a fibra de carbono. Este último material é, aliás, muito abundante neste modelo, desde logo na totalidade da carroçaria.

A produção está limitada a 40 unidades e o preço de venda começa nos 495 mil euros. Valor que não inclui taxas, portes de entrega e quaisquer opcionais, bem como o custo do Porsche 911 Turbo S que é necessário adquirir para se proceder à transformação.