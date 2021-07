Mercedes-Benz promete catálogo 100% eléctrico até 2030

A Mercedes-Benz anunciou que está pronta para ter um catálogo 100% eléctrico até 2030. Notícias que seriam animadoras para os aficionados de carros eléctricos não fosse pelo facto de a marca implementar esta medida apenas nos “mercados que o permitam”.

Em mercados que não exista procura por carros eléctricos, a Mercedes-Benz continuará a oferecer carros movidos a motor de combustão.

Ainda assim, a empresa compromete-se a investir 40 mil milhões de euros entre 2022 e 2030 e revelará novas arquitecturas para carros eléctricos em 2025.

“A mudança para os veículos eléctricos está a acelerar - especialmente no segmento de luxo, onde se encontra a Mercedes-Benz. O ponto de viragem está a aproximar-se e estaremos prontos à medida que os mercados mudem para [carros] exclusivamente eléctricos no final da década”, pode ler-se no comunicado da Mercedes-Benz partilhado pelo Engadget.