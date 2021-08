BMW vai lançar quatro carros totalmente eléctricos nos próximos dois anos

O BMW Group vai lançar quatro carros totalmente eléctricos nos próximos dois anos, à medida que a fabricante acelera a sua transição para a mobilidade eléctrica, segundo a ‘Automotive News Europe’.

“Estamos totalmente comprometidos com os carros eléctricos (…)”, sublinhou o CEO da BMW, Oliver Zipse.

Ao que tudo indica, as versões EV do sedan premium superior da série 7 e do SUV X1 chegarão ao mercado no próximo ano, com as versões eléctricas do sedan premium grande da Série 5 e do SUV Mini Countryman a estarem disponíveis apenas no ano seguinte.

“Em 2023, ofereceremos aos nossos clientes pelo menos uma opção de BEV (Battery Electric Vehicle) em quase todos os nossos segmentos de veículos E, nos próximos 10 anos, pretendemos lançar no mercado um total de cerca de 10 milhões de veículos totalmente eléctricos”, explicou Zipse perante os analistas.

Os veículos das séries 7 e 5 totalmente eléctricos serão construídas na fábrica da BMW em Dingolfing, Alemanha.

A fábrica também construirá o iX, o SUV eléctrico da BMW, que chegará às concessionárias no outono.

A fabricante alemã espera que as vendas dos seus modelos totalmente eléctricos cresçam acima de 50% em média por ano até 2025, mais de dez vezes o número de 2020.

Até o final desse ano, a empresa espera ter entregue cerca de dois milhões de veículos totalmente eléctricos aos clientes, com uma participação de, pelo menos, 25 % das vendas totais até 2025, aumentando para 10 milhões e pelo menos metade das entregas globais até 2030.