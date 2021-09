Dacia apresentou o Jogger

Com um comprimento de 4,55 m incluindo uma distância entre eixos de 2,9 m, o Dacia Jogger, o novo modelo da marca do grupo Renault, assume o comprimento de uma carrinha, o espaço de um monovolume e a aparência de um SUV para poder dividir-se entre o quotidiano das famílias e as aventuras off-road dos dias de lazer.

Anunciado há poucos dias, o novo Dacia Jogger foi revelado nesta sexta-feira antecedendo a estreia mundial que vai acontecer no Salão de Munique. Este é o novo veículo de 7 lugares da marca do Grupo Renault apresentando-se como um familiar do segmento C com espírito off-road – que também tem a versão de 5 lugares.

A modularidade deste modelo está patente entre a capacidade para 7 ocupantes e um máximo de 1.819 litros de capacidade de carga na versão e 5 lugares – na de 7, são 1.807 litros de capacidade com a segunda fila de bancos rebatida e a terceira recolhida. No limite mínimo, são 160 litros na versão de 7 lugares e 710 na de 5.

O ‘look’ aventureiro do Jogger destaca-se desde a grelha larga e os guarda-lamas bem demarcados sobre rodas grandes em jantes de 16’’ até ao spoiler traseiro passando pelas barras do tejadilho moduláveis (com capacidade para até 80 kg de carga) e a elevada distância ao solo (200 mm sem carga). A Dacia vai lançar também uma versão Xtreme com um visual off-road ainda mais pronunciado.

A tecnologia LED é usada nas luzes de presença e nos faróis médios. No interior os bancos e ambientes de luz são independentes também na versão de 7 lugares e há três opções de sistemas multimédia: Media Control, Media Display com ecrã tátil de 8 polegadas e Media Nav com navegação em smartphone e replicação de wi-fi – em conjunção com a base de ligação para smartphone, e um ecrã digital TFT de 3,5 polegadas.

Entre os sistemas de ajuda à condução (ADAS) e dispositivos de segurança, contam-se travagem de emergência, alerta de ângulo, morto, assistência no estacionamento e ajuda no arranque em subida.

A gama de motores inaugura o novo TCe 110 a gasolina, mais potente e com melhores prestações, e oferece também o motor a GPL TCe 100 Eco-G.

O TCe 110 é um motor turbo, de 1.0 litros, 3 cilindros e injeção direta, com 110 cavalos de potência (81 kW) e um binário de 200 Nm às 2.900 rpm, com transmissão manual de 6 velocidades. O motor a GPL TCe 100 Eco-G oferece uma autonomia máxima de 1.000 km, graças aos dois depósitos: um depósito de 40L de GPL e outro de 50L para gasolina.

O início das encomendas está programado para Novembro de 2021 em cerca de 30 países, principalmente na Europa, e o Jogger chegará aos concessionários em Fevereiro de 2022.

Em 2023, a Dacia adicionará um motor híbrido à gama para tornar o Jogger “o híbrido de 7 lugares mais acessível do mercado”. Esta versão vai ter um motor a gasolina de 1.6 litros, dois motores elétricos (um ‘e-engine’ e um motor de arranque de alta tensão) e uma caixa de velocidades multi-modo sem embraiagem.