Rolls Royce Boat Tail é o carro mais caro do mundo

Foram construídos três exemplares e o primeiro já foi encomendado por cerca de 24 milhões de euros.

O Rolls-Royce Boat Tail já tinha sido apresentado no início de 2021 mas poucos tiveram o privilégio de o conhecer. Agora, o luxuoso modelo acaba de fazer a sua estreia pública no Concurso de Elegância Villa d’Este e crê-se ser o carro novo mais caro do mundo. Já foi encomendado o primeiro dos três exemplares construídos por um cliente que quis manter o anonimato. Estima-se que tenha desembolsado cerca de 24 milhões de euros.

“É um momento verdadeiramente histórico para a marca”, disse o CEO da Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös, em um comunicado. “Estamos a liderar um movimento moderno de construção de carrocerias que leva a indústria de luxo para um patamar totalmente diferente, onde a hiperpersonalização oferece possibilidades ilimitadas.”

O Boat Tail do qual apenas foram feitos três exemplares contou não só com produção inteiramente artesanal e foi personalizado até ao mais ínfimo pormenor, um trabalho que demorou quatro anos a ficar concluído. Fortemente inspirado no mundo náutico, este modelo ostenta um azul em dois tons na carroçaria.

A mesma cor também está presente no habitáculo, nos assentos e no volante, rematado por um folheado em madeira laqueada no tabliet. O painel de instrumentos exibe uma textura “Guilloche” comum em jóias e relógios de luxo, com acabamento em azul brilhante. Ainda no interior encontram-se dois mini-frigoríficos para o champanhe e caviar, além de um conjunto completo de louças e talheres da Christofle de Paris. Não falta um guarda-sol que se abre na parte traseira para criar um espaço de jantar improvisado.

O Rolls Royce Boat Tail equipa um bloco biturbo V12 de 6.7 litros (o mesmo do Cullinam e do Phantom) com 571 cv de potência e uma velocidade máxima de 250 km/h.