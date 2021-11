Subaru Solterra chega em 2022

A Subaru revelou ao mundo, no final da semana passada, o novo SUV elétrico Solterra. Com chegada marcada para a segunda metade de 2022, o novo modelo da marca nipónica tem por base uma plataforma que foi desenvolvida em conjunto com a Toyota.

O Solterra estará disponível em versões de tracção dianteira e integral, com um motor de 150kW (201 cv de potência) accionando apenas as rodas dianteiras ou também com um conjunto de dois motores de 80kW (107 cv), um a alimentar cada eixo, para uma potência combinada de de 160kW (214cv). Numa ou noutra versão, a bateria será a mesma de 71,4 kWh, que oferece uma autonomia na ordem dos 530 km. Quanto ao carregamento, o Solterra estará equipado com um sistema que, conectado a uma estação de carregamento com corrente contínua, oferece uma potência até 150 kW que é capaz de fornecer 80% da carga em apenas 30 minutos. Tal como nos seus outros SUV, a Subaru quis também implementar o sistema de controlo X-Mode AWD que visa “aumentar a sensação de segurança em estradas irregulares".

