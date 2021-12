Hyundai desenvolve solução de mobilidade anfíbia

O Hyundai Kite é um buggy concetual de dois lugares que se converte numa mota de água de um lugar. A propulsão é eléctrica.

A Hyundai colaborou com o “Istituto Europeo di Design” (IED), sediado em Turim, para a conceção do Kite, um buggy leve, pensado para o futuro, com capacidade para duas pessoas e propulsão elétrica. Uma das suas particularidades é que se pode converter numa mota de água de um lugar.

O Hyundai Kite é um veículo sem portas, sem tejadilho e sem janelas que pode ser conduzido em estrada e na água. É composto por um chassis monobloco com 3745 mm de comprimento e 1455 mm de altura.

Os designers pretenderam reduzir as barreiras entre o exterior e o interior para criar um veículo funcional e divertido. As linhas transmitem uma ideia de flutuação e liberdade, remetendo para os momentos de lazer perto da água.

Nas duas configurações, o veículo está equipado com propulsão elétrica, quatro motores sem escova colocados dentro das rodas e uma turbina de moto de água para deslocação na água. A interação homem/Hyundai Kite será controlada pelo telemóvel do utilizador para permitir um controlo intuitivo de todas as funções do veículo.