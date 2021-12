Ford Bronco é o primeiro a usar plásticos retirados do fundo do mar

Pela primeira vez um veículo de produção vai incorporar plástico reciclado que é retirado dos oceanos.

O novo Ford Bronco vai ser o primeiro veículo de produção a incluir componentes feitos de plástico marinho 100 por cento reciclado. A afirmação foi feita pela marca que recorda ser uma das suas metas ambientais, a utilização de materiais totalmente sustentáveis na produção dos seus veículos.

Para já, este reaproveitamento irá ser aplicado apenas em alguns componentes, nomeadamente, pequenos clipes que se conectam aos fios de costura nos bancos da segunda fila, ou nos airbags de cortina lateral.

Como diz o vice-presidente do Departamento de Pesquisa da Ford, Jim Buczkowski, trata-se de uma “engrenagem fantasma” porque vem de equipamento de pesca de nylon descartado recolhido, neste caso, do Oceano Índico e do Mar da Arábia, com uma estrutura tão resistente quanto os novos clipes de arnês de plástico de petróleo.

“Os plásticos reciclados também representam uma economia de custo de 10 por cento em comparação com os clipes de petróleo e requerem menos energia para serem produzidos”, afirma aquele responsável, adiantando, ainda, que são "um forte exemplo de economia circular".

No entanto, esta aposta só é inovadora para a Ford tendo em conta a origem do material a reciclar, porque já em 2019 a marca anunciou que estava a utilizar plásticos reciclados na produção dos seus veículos, que que correspondiam a 250 garrafas de plástico reciclado por cada novo veículo.

O novo Ford Bronco Sport vai ser, por isso, o primeiro de muitos veículos da marca a incorporar material reciclado das redes de pesca de plástico que são descartadas nos mares. Numa fase seguinte, o fabricante espera vir a utilizar outro tipo de peças de plástico reciclado, como suportes de transmissão, blindagem de fios e grades laterais do piso.