Sabe qual é carro mais caro de sempre?

Ferrari 250 GTO de 1962 foi vendido por 42,9 milhões de euros em 2018.

Quando falamos dos automóveis mais dispendiosos de sempre, temos de falar deste Ferrari 250 GTO. Produzido em 1962 tornou-se há três anos no carro mais caro do mundo.

Depois de um leilão da Sotheby's durante a Monterey Car Week na Califórnia, este Ferrari 250 GTO tornou-se, oficialmente, no carro mais caro do mundo ao ter sido comprado por 42,9 milhões de euros. De realçar que o anterior recordista era também um Ferrari 250 GTO vendido em 2014 por 33,7 milhões.

Com um bloco V12 de 3.0 litros, o motor deste GTO era capaz de debitar um máximo de 300 cv de potência.

Antes de ter um novo dono, este clássico da casa de Maranello pertenceu durante 20 anos a Gregory Whitten, um colecionador famoso de vários modelos da Ferrari.

Com apenas 36 unidades produzidas (à mão) entre 1962 e 1964, o Ferrari 250 GTO tinha sido na altura concebido com o intuito de rivalizar com carros como o AC Cobra ou o Aston Martin DB4 GT em corridas de Gran Turismo. Hoje é um dos mais raros e caros automóveis clássicos do mundo.