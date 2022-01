Euro NCAP divulga os melhores de 2021

Agência de avaliação de segurança revela os modelos mais seguros de entre 33 carros testados.

O Euro NCAP inicia um novo ano de testes de segurança automóvel, reconhecendo os melhores desempenhos do ano passado e os vencedores dos prémios Best in Class 2021.

Euro NCAP testou 33 carros novos em 2021, dos quais 22 alcançaram a classificação máxima de 5 estrelas.

Entre os sucessos, o Mercedes-EQ EQS surgiu como o melhor nas categorias "Executive Car" e "Pure Electric", tendo ficado em segundo lugar o Polestar 2. Na categoria "Small Off-Road", o vencedor é o Nissan Qashqai com um desempenho excepcional em segurança ativa. O prémio na categoria "Large Off-Road" vai para o primeiro SUV totalmente eléctrico do Skoda, o Enyaq iV. O Toyota Yaris Cross ficou em primeiro lugar na categoria "Small MPV" e o Skoda Fabia foi o melhor "Small Family Car".

O prémio Euro NCAP Best-in-Class é atribuído aos carros com melhor desempenho global nas categorias com pelo menos três participantes nesse ano. Os vencedores devem ter alcançado uma classificação de cinco estrelas e não podem apresentar nenhuma região crítica da carroçaria em termos dos testes de escala completa.

Para o secretário-geral do Euro NCAP, Michiel van Ratingen, "2021 foi um ano duro para a indústria automóvel: a escassez de peças, em particular de semicondutores (chips), foi o ferrão na cauda da crise da Covid, afectando os prazos de desenvolvimento, produção e vendas. Ainda assim, vimos chegar ao mercado um número considerável de novos modelos de automóveis, muitos deles eléctricos ou híbridos, e muitos deles a alcançar classificações de cinco estrelas apesar da exigência dos requisitos".