Volvo Cars investe em tecnologia capaz de garantir 160 km em 5 minutos

Mantendo como objectivo a transformação numa marca automóvel de veículos exclusivamente elétricos até 2030, a Volvo Cars acaba de anunciar a entrada num projecto que visa desenvolver uma nova tecnologia de carregamento ultra-rápido de baterias. Tecnologia que promete, entre outras vantagens, reposições de energia nas baterias para até 160 km, em apenas 5 minutos.

Esta nova tecnologia de carregamento para veículos 100% eléctricos tem vindo a ser desenvolvida por uma empresa israelita de nome StoreDot, que, nesta etapa do processo, acredita poder iniciar a produção em massa desta nova solução tecnológica, até 2024.

Quanto à entrada da Volvo Cars, acontece no âmbito da joint-venture de tecnologia de baterias que a Volvo Cars estabeleceu, em 2021, com o fabricante de baterias líder sueco Northvolt e através de um investimento, realizado por intermédio do Volvo Cars Tech Fund, na própria StoreDot.

Graças a esta ligação, a Volvo garante que vai poder não só colaborar de perto com a empresa israelita em novas e inovadoras tecnologias de baterias, como também garantir o acesso a qualquer tecnologia resultante desta mesma colaboração.

Sobre a tecnologia propriamente dita que a StoreDot tem vindo a desenvolver, foca-se, segundo a marca sueca, na aplicação de ânodo dominante de silício, com a integração de software relacionado. Solução com a qual a empresa acredita poder vir a disponibilizar automóveis elétricos com maiores autonomias, carregamentos mais rápidos e custos mais baixos.

“O nosso objectivo é sermos o transformador mais rápido da nossa indústria e o Fundo Tecnológico desempenha um papel crucial no estabelecimento de parcerias com futuros líderes tecnológicos”, comenta, através de comunicado, o director do Fundo Tecnológico da Volvo Cars, Alexander Petrofski.

Acrescentando que, “o investimento na StoreDot encaixa perfeitamente nessa ambição e nos objetivos de eletrificação, bem como na mobilidade livre de carbono”.

De referir que a Volvo Cars tem como objectivo assumido tornar-se uma marca automóvel com uma oferta exclusivamente eléctrica até 2030, sendo que, em 2040, o fabricante sueco espera já ser, igualmente, uma empresa de peugada neutra em carbono.