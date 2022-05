Android Auto e Apple Car Play, o que são e para que servem?

Os carros já vêm actualmente equipados com sistemas de navegação e de assistência ao condutor. No entanto, isso não impediu a Apple e a Google de desenvolverem os seus sistemas de auxílio à condução. Mas o que são o Android Auto e Apple CarPlay?

Actualmente, uma boa parte dos carros novos (e até motos) vêm com sistemas de ligação Android ou Apple incorporados. Mas que sistemas são estes? Para que servem? Quais são as suas vantagens e desvantagens?

A Google e a Apple desenvolveram duas formas de ligação do seu telemóvel ao carro de modo a beneficiar de diversas funcionalidades do telefone em viagem.

O Android Auto e o Apple CarPlay são dois sistemas operacionais integrados com o sistema de informação do carro, que permitem controlar algumas das funções do seu telemóvel por meio de comandos de voz ou no painel do seu veículo. Para isso, basta ligar o telemóvel ao carro através do sistema Bluetooth ou do cabo USB para começar a utilizar de imediato as diversas funcionalidades.

Diferenças

A principal diferença entre os dois sistemas é que o Android Auto foi desenvolvido pela Google para telefones com sistema operacional Android e o CarPlay pertence à Apple e aos telefones e sistema iOS da marca, ou seja, os iPhones.

Habitualmente, os fabricantes de automóveis integram os dois sistemas, mas nem sempre é o caso. Por isso, se pretende utilizar estas funcionalidades, não se esqueça de verificar se o modelo automóvel em que está interessado possui esta opção de equipamento.

Vantagens

Em ambos os casos, os ícones e as funcionalidades do seu telemóvel são reproduzidos de forma semelhante no painel do seu veículo. As diferenças baseiam-se apenas nas características de integração dos sistemas operacionais e das aplicações que tenha instaladas, como WhatsApp, Waze, Spotify ou TomTom, entre outras.

Os dois sistemas permitem escolher a sua música ou ligar o Spotify sem tocar no telemóvel, enviar e receber mensagens do WhatsApp (o sistema lê e permite ditar uma mensagem), uma função essencial quando conduz.

Outra vantagem é poder escolher a aplicação de navegação habitual como Google Maps, Waze ou Apple Maps, dependendo do sistema operacional do seu telefone.

Basta indicar um endereço específico através dos comandos de voz para que a aplicação se encarregue do melhor trajecto, de acordo com a distância e o trânsito.

Desvantagens

O principal objectivo destas novas tecnologias é facilitar e tornar mais confortável o acesso à informação em viagem. Os sistemas de informação presentes nos carros e motos permitem utilizar as aplicações instaladas nos telemóveis enquanto conduzimos, e estão concebidos para evitar ao máximo as distracções.

No entanto, apesar de ambos os sistemas incluírem diversos controlos que evitam tirar os olhos da estrada, (comandos de voz, comandos por gestos ou através do volante) na realidade todas estas funcionalidades podem causar distracções ao volante.