Porsche e Audi cada vez mais perto da F1

Após anos de especulação, o Grupo VW junta-se finalmente à Fórmula 1 com a Porsche a planear uma parceria com a Red Bull e a Audi à procura de uma colaboração com uma equipa já existente.

O chefe executivo da Volkswagen, Herbert Diess, disse na segunda-feira, num evento em Wolfsburg, que "acabaram os argumentos para o grupo não avançar para a F1 e que competir naquela modalidade traria maiores benefícios do que ficar de fora.

O plano da Porsche para entrar na Fórmula 1 parece depender da ligação à Red Bull como fabricante de motores, potencialmente rebaptizando a equipa Red Bull Porsche.

O plano da Audi parece ser menos concreto. Há alguns anos que há rumores e relatórios da empresa que se juntou à McLaren no ano passado têm sido negados por ambas as marcas. Tanto a Audi como a Porsche têm muita experiência em vários graus de desporto automóvel, e deverá haver muitas equipas ansiosas por beneficiar do apoio do Grupo VW, nomeadamente a AlphaTauri, que é propriedade da Red Bull e que utiliza actualmente um motor Red Bull.

As alterações de regulação do motor a partir de 2026 verão os grupos propulsores a funcionar com combustíveis totalmente sustentáveis. Isto tem sido relatado como um requisito não negociável para o Grupo VW e especialmente para a Porsche que tem vindo a investir fortemente em combustíveis sintéticos.