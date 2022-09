Ferrari Purosangue excede estimativas de procura

"Arriscamo-nos a não conseguir satisfazer a procura” diz o director de Marketing da Ferrari sobre o novo Purosangue.

Apresentado no passado dia 14, o Ferrari Purosangue está a ter uma procura superior àquela esperada pela marca de Maranello. Até já há a possibilidade de se suspender as encomendas - que, entretanto, abriram logo no dia da apresentação - porque a Ferrari pode não conseguir dar resposta aos pedidos dos clientes.

"Arriscamo-nos a não conseguir satisfazer a procura e talvez tenhamos de fechar as encomendas muito em breve", afirmou Enrico Galliera, director comercial e de marketing da Ferrari.

A marca italiana não avançou com o número de unidades a serem produzidas, mas é esperada uma produção entre 12 e 15 mil unidades no total.

Sem querer falar no termo SUV, a Ferrari frisou na apresentação do Purosangue que este "é o primeiro quatro portas de sempre" da marca.

Equipado com o motor V12 naturalmente aspirado da Ferrari, capaz de debitar 725 cv e 716 Nm de binário, o Purosangue é capaz de atingir os 100 km/h em apenas 3,3 segundos e uma velocidade máxima de 310 km/h. Importa referir que a unidade motriz está associada a uma caixa de dupla embraiagem de oito velocidades.

A Ferrari pensou na praticidade de entrada no Purosangue e fez as portas traseiras abrirem de forma oposta às da frente. Este modelo, convém referir, foi desenhado de raiz pelos designers da casa de Maranello e conta, além das quatro portas, com lugar para quatro ocupantes.

O preço? 390.000 euros.