Goodyear desenvolveu pneu que pode durar até 500.000 km

AGoodyear apresentou o seu novo pneu conceptual, que promete uma duração até 500.000 quilómetros.

Antes de mais importa referir que este pneu conceptual utiliza um composto na banda de rolamento, a parte do pneu que se desgasta, constituído quase exclusivamente por materiais sustentáveis ou reciclados, como óleos de girassol, resinas de pinheiro, borracha natural e sílica de cinzas de casca de arroz.

Com a designação de Eagle GO, o pneu da Goodyear pode então chegar aos 500.000 quilómetros mediante a reutilização da carcaça sustentável e da banda de rolamento renovável.

O Eagle GO utiliza a tecnologia SightLine, que inclui um sensor que monitoriza vários parâmetros da saúde do pneu. Esta tecnologia pode reduzir de forma significativa os desperdícios, e incrementar a eficiência, através da manutenção da pressão e da condição ideais do pneu. Monitorizar a saúde do pneu é um factor importante para determinar se, ou quando, um pneu pode ser renovado, assim aumentando a circularidade e a eficiência.

Adicionar esta tecnologia ao Eagle GO está em linha com o objetivo da Goodyear, que pretende colocar sensores em todos os novos produtos a partir de 2027.